Гігантська кількість кофеїну вбила чоловіка в Британії. Фото: Pexels

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Ракурс

Житель міста Пітерборо в британському графстві Кембриджшир помер від передозування кофеїном. Польський мігрант, 36-річний Лукаша Санделевскі, працював зварювальником. Його тіло знайшов один із сусідів.

У кімнаті чоловіка було багато банок і пляшок з-під напоїв. Про це повідомляє 9NEWS.

У його крові виявили величезну кількість кофеїну — 282 мікрограма речовини на один мілілітр крові. Водночас смертельною є пропорція 80 мікрограмів кофеїну на мілілітр крові.

Невідомо, що саме і в якій кількості пив Санделевскі перед смертю. Експерти встановили, що його смерть була ненавмисним наслідком навмисних дій.

Він навмисно споживав значну і смертельну кількість кофеїну, але я не бачу достатньо доказів того, що він мав намір у такий спосіб скоїти самогубство, — зазначив коронер Шон Хорстед.

Нагадаємо, раніше п’яного водія за кермом автомобіля затримали в США. Незабаром фахівці встановили, що шлунок американця сам варив пиво.