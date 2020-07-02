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Гигантское количество кофеина убило мужчину в Британии. Фото: Pexels

Гигантское количество кофеина убило мужчину в Британии

2 июл 2020, 21:09
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Житель города Питерборо в британском графстве Кембриджшир умер от передозировки кофеином. Польский мигрант, 36-летний Лукаша Санделевски, работал сварщиком. Его тело обнаружил один из соседей.

В комнате мужчины было много банок и бутылок из-под напитков. Об этом сообщает 9NEWS.

В его крови обнаружили огромное количество кофеина — 282 микрограмма вещества на один миллилитр крови. При том, что смертельной является пропорция 80 микрограммов кофеина на миллилитр крови.

Неизвестно, что именно и в каком количестве пил Санделевски перед смертью. Эксперты установили, что его смерть была непреднамеренным следствием преднамеренного действия.


Он намеренно потреблял значительное и смертельное количество кофеина, но я не вижу достаточно доказательств того, что он намеревался таким образом покончить с собой, — заключил коронер Шон Хорстед.

Напомним, ранее пьяного водителя за рулем автомобиля задержали в США. Вскоре специалисты установили, что желудок американца сам производил пиво.


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