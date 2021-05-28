Нові поїзди до моря запускає «Укрзалізниця». Фото: vn.20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n155281-novi-poyizdy-do-morya-zapuskaie-ukrzaliznycya-spysok.html

Ракурс

«Укрзалізниця» запускає нові потяги до Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Поїзд відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18.50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь, Новоолексіївку та прибуватиме до узбережжя о 3.40.

У зворотному напрямку потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22.57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7.43.

Також «Укрзалізниця» запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14.42 та прибуватиме до Генічеська о 17.50 наступного дня.

У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11.20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13.08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.

Нагадаємо, рейтинг «Укрзалізниці» з рівня В до ССС знизило міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings. Компанія має погасити близько 400 млн дол. протягом 12 місяців з 1 квітня 2020 року, включаючи кредит у розмірі 200 млн дол. у липні 2020 року.