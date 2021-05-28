Новые поезда к морю запускает «Укрзализныця». Фото: vn.20minut.ua

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Ракурс

«Укрзализныця» запускает новые поезда к Азовскому морю из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

С 3 июня будет курсировать поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр — Геническ. Об этом сообщили в прес-службе компании.

Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18.50, будет курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь, Новоалексеевку и прибывать к побережью в 3.40.

В обратном направлении поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22.57 и прибывать на конечную остановку в 7.43.

Также «Укрзализныця» запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск — Геническ. Он будет курсировать с 5 июня по нечетным числам, отправляться из Ивано-Франковска в 14.42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня.

В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам. Он будет отправляться из Геническа в 11:20, прибывать в Ивано-Франковск в 13:08 на следующий день, курсируя через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов.

Напомним, рейтинг «Укрзализныци» с уровня В до ССС снизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Компания должна погасить около 400 млн долл. в течение 12 месяцев с 1 апреля 2020 года, включая кредит в размере 200 млн долл. в июле 2020 года.