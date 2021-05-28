Кофе. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155282-sposobna-li-chashka-kofe-spasti-ot-posledstviy-bessonnoy-nochi-issledovanie.html

Ракурс

Кофеин оказался неспособным повысить производительность после недосыпа. Психиатры и психологии из Университета штата Мичиган (США) оценили влияние кофеина на организм, и установили, что чашка кофе может помочь справиться только с легкими задачами.

Также кофеин может совсем немного повысить бдительность. Соответствующие результаты экспериментов опубликовали в Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Так, ученые попросили более 275 участников пройти вечером простой тест на концентрацию внимания и решить более сложную задачу «на размещение» — она требовала выполнять действия в определенном порядке без пропуска или повторения шагов. После этого их случайным образом распределили на две группы — первая должна была бодрствовать всю ночь в лаборатории, а вторая мирно спала дома.

Поутру отдохнувшие испытуемые вернулись в лабораторию, и все участники приняли по капсуле, содержащей 200 миллиграммов кофеина, либо плацебо. Затем они повторно прошли тесты. Исследователи обнаружили, что лишение сна ухудшает производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогает успешно решать более легкую задачу. Однако для большинства участников это мало повлияло на производительность при выполнении задачи по размещению.

Хотя людям кажется, что они в силах бороться с нехваткой сна с помощью кофеина, их эффективность в задачах более высокого уровня, вероятно, все еще будет недостаточной. Это одна из причин, почему недосып может быть столь опасным, — подытожили ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что в прошлом исследовании ученые сообщали, что кофе помогает поддерживать внимательность, а употребление за шесть часов до сна помогает снизить негативное влияние кофеина и способствует здоровому отдыху.