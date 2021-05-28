Собственную вакцину от коронавируса начнет испытывать Турция

Вакцинация от коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155283-sobstvennuu-vakcinu-ot-koronavirusa-nachala-ispytyvat-turciya.html

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Вакцинация от коронавируса во всем мире продолжается. В Турции набирают 480 добровольцев для участия во второй фазе испытания одной из вакцин, которую разработали местные ученые.

Масштабные клинические испытания с участием 10 тыс. добровольцев планируют запустить уже через две недели. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Министерства промышленности и технологий.

Идет набор не менее 480 добровольцев для новой (второй) фазы испытания отечественной вакцины на основе вирусоподобных частиц (VLP), — заявили в правительстве страны.



Сообщается, что в течение 15 дней после второй фазы будет начата третья фаза испытания. Это будет основной этап клинического испытания, который необходим для дальнейшего широкого применения вакцины. В течение третьей фазы вакцина будет введена более 10 тыс. добровольцев в почти 40 центрах по всей Турции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят крупный центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.