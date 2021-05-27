https://racurs.ua/2870-novye-issledovaniya-huh-oboshlos-posle-covid-19-uspokoytes-i-ne-speshite-v-apteku.html

Ракурс

О постковидном синдроме говорят все чаще. Пациенты, переболевшие COVID-19 и напуганные перспективой отложенных осложнений, спешат в аптеки — витаминизироваться, поддержать печень, разжижать кровь или покупать волшебные пилюли по совету неравнодушного соседа, участливого знакомого или доброго фармацевта. Постковидный синдром — не выдумка, но осложнения, как правило, наблюдаются у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме. Однако на этом моменте пугающие новости внимания не акцентируют. Большинство заболевших переносят ковид дома. Несмотря на температуру, потерю обоняния и другие неприятные симптомы, такое заболевание относят к легкому течению. Рискуют ли стать «дальнобойщиками» те, кто не попал в стационар? Легкий ковид не угрожает осложнениями — таковы позитивные выводы большого популяционного датского исследования.

Легкий COVID-19 не грозит осложнениями

Результаты этой работы были опубликованы в мае в медицинском журнале The Lancet и заслуживают особого внимания. Дело в том, что предыдущие исследования серьезных осложнений инфекции SARS-CoV-2 (миокардит, снижение функции легких, венозная тромбоэмболия, энцефалит, инсульт и мультисистемный синдром) обычно проводились у лиц, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Эти исследования были основаны на выборках пациентов и не имели контрольной группы, что создает высокий риск систематической ошибки отбора и наблюдения. Например, одышка после выздоровления, согласно одному исследованию, была зарегистрирована у 10–20% пациентов, согласно другому — у почти 75%. Есть разница, не правда ли?

Ученые из Дании решили пойти другим путем — использовать данные датских реестров пациентов, рецептов и медицинских страховок. В исследование вошли люди с положительным или отрицательным тестом ПЦР на SARS-CoV-2 в период с 27 февраля по 31 мая 2020 года. Интерес для ученых представляли назначения новых лекарств и установление диагнозов, фиксировавшиеся в электронных медицинских картах в период от двух недель до шести месяцев после «короны», подтвержденной ПЦР-тестом. Результаты сравнивали с контрольной группой, в которую вошли сопоставимые по возрасту и полу люди с отрицательным ПЦР-тестом. Эта работа достойна упоминания еще и потому, что охватила большие группы людей (10 498 с положительным результатом на SARS-CoV-2, а контрольная группа с отрицательным ПЦР-тестом состояла из 80 894 человек).

Какой вердикт вынесли ученые? По сравнению с предыдущими исследованиями, был установлен более низкий абсолютный риск тяжелых последствий инфекции SARS-CoV-2. Не было выявлено случаев миокардита, кровоизлияний в мозг, энцефалита или диагнозов, связанных с воспалительным мультисистемным синдромом у детей или взрослых пациентов, которым не потребовалась госпитализация. Да, люди, переболевшие «короной», чаще (на 18%), чем из контрольной группы, обращались к семейному врачу. С истинной причиной придется еще разбираться, — это психосоматика, обеспокоенность, подогреваемая в информационном пространстве, или действительно последствия COVID-19? Если говорить языком цифр, не подвластных эмоциям, переболевшие в подавляющем большинстве не нуждались в назначении новых лекарств. Немного чаще, чем обычно, им выдавались рецепты на препараты от мигрени (0,4% против 0,3% в контрольной группе), лекарства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (1,7% против 1,3%). Среди переболевших незначительно чаще встречался венозный тромбоэмболизм (0,2% против 0,1%). В принципе и все.

А как же «любимые» в Украине и назначаемые направо и налево антикоагулянты и иже с ними? Согласно датским данным, после ковида их не стали назначать чаще обычного.

«Наше исследование предоставляет новые доказательства того, что абсолютный риск отсроченных осложнений, таких как венозная тромбоэмболия, ишемический инсульт и психозы после инфекции SARS-CoV-2, не требующей госпитализации, является низким», — констатируют ученые.

В унисон этой публикации увидела свет еще одна — на платформе ScienceDirect. Результат получили аналогичный. В этом исследовании участвовал 731 медицинский работник. Через шесть месяцев после перенесенного амбулаторного COVID-19 никаких изменений структуры и функции сердца, сосудов, по данным эхо-КГ и МРТ сердца, установлено не было.

Что советуют специалисты

Одышка, кашель и утомляемость могут довольно долго сохраняться даже у тех, кто переболел легко. И до сегодняшнего дня было малоизвестно, как часто осложнения возникают у этой категории пациентов. А ведь легким ковидом болеет подавляющее большинство — до 80%. Благодаря новым исследованиям, рекомендации врачей претерпевают изменения и снижают в обществе тревожность.

«После легкого ковида советую успокоиться, радоваться, что обошлось, и не ждать поздних осложнений. Не тратьте деньги на витамины, цинк, омегу, «гепатопротекторы» и кучу другого наполнения украинских аптек», — рекомендует доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова.

По словам врача, пациентам, легко переболевшим коронавирусной инфекцией, антиагреганты и антикоагулянты (наподобие недешевого «Ксарелто») для профилактики и «для лечения повышенного D-димера» не нужны.