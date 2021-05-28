Чаус. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155285-vykradennya-chausa-moldova-zvynuvatyla-ukrayinu-u-galmuvanni-rozsliduvannya.html

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Викрадення Миколи Чауса, колишнього українського судді, активно розслідується в Молдові.

Молдовська прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS) направляла Україні запит на інформацію щодо викрадення Миколи Чауса, але відповіді на питання, які цікавили слідчих, так і не отримала. Про це пише NewsMaker.

Українські правоохоронці заявили, що не можуть розголошувати інформацію про громадян України, посилаючись на захист персональних даних. Відомо, що молдовські правоохоронці просили деяку інформацію про Чауса та 12 громадян України і двох співробітників посольства України в Молдові.

До запиту надали копії паспортів із проханням повідомити, чи номери збігаються з фотографіями власників. Також запросили інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, які перетинали кордон із Молдовою. Четверо осіб із запиту раніше фігурували в журналістських розслідуваннях щодо викрадення Чауса — а саме люди на ім’я Едуард Ставицький, Олексій Нечаєв, Олексій Сотников та Юрій Коваленко.

RISE Moldova та «Слiдство.інфо» за результатами спільного розслідування припустили, що Ставицький і Коваленко можуть бути пов’язані з українською розвідкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній український суддя Микола Чаус уперше за довгий час вийшов на зв’язок і розповів про своє викрадення в Молдові. Чаус відмовився повідомити своє місцезнаходження, але підтвердив, що його справді викрали.



Джерело: NewsMaker