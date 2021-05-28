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Ракурс
Похолодання в Україні – невтішний прогноз озвучила синоптик

Похолодання в Україні — невтішний прогноз озвучила синоптик (КАРТА)

28 тра 2021, 14:36
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Погода в Україні на вихідних, 29−30 травня, погіршає — синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання.

Вже в суботу температура повітря в західних, північних та частині центральних областей буде невисокою — 15−21° вище нуля. Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

Погода на 29 травня. Карта: Гідрометцентр

У східних регіонах буде тепліше, там очікується 24−28° тепла. У південній частині України, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях очікується 20−25° з позначкою плюс.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть по всій території країни, місцями очікується сильний вітер.


У неділю триватиме зниження температури повітря, яке 30 травня торкнеться й східної частини України, — підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екстремальну космічну погоду прогнозують вчені — дослідники на підставі архівних даних повідомили, що найближчий бурхливий період сонячної активності почнеться у 2025 році.

Джерело: Ракурс


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