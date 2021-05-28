Похолодання в Україні – невтішний прогноз озвучила синоптик

https://racurs.ua/ua/n155289-poholodannya-v-ukrayini-nevtishnyy-prognoz-ozvuchyla-synoptyk-karta.html

Ракурс

Погода в Україні на вихідних, 29−30 травня, погіршає — синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання.

Вже в суботу температура повітря в західних, північних та частині центральних областей буде невисокою — 15−21° вище нуля. Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

У східних регіонах буде тепліше, там очікується 24−28° тепла. У південній частині України, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях очікується 20−25° з позначкою плюс.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть по всій території країни, місцями очікується сильний вітер.

У неділю триватиме зниження температури повітря, яке 30 травня торкнеться й східної частини України, — підсумувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екстремальну космічну погоду прогнозують вчені — дослідники на підставі архівних даних повідомили, що найближчий бурхливий період сонячної активності почнеться у 2025 році.