Пограничника нашли застреленным в Одесской области. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155305-pogranichnik-zastrelilsya-v-odesskoy-oblasti-eto-vtoroy-sluchay-za-nedelu.html

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Самоубийство военнослужащего произошло в Одесской области в пятницу, 28 мая.

Это уже второй за неделю случай в регионе, когда военные накладывают на себя руки. Тело погибшего нашли в 7.50 в отделе Государственной пограничной службы в поселке Тарутино. По предварительным данным, он застрелился из табельного оружия. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на начальника сектора по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Южного регионального управления ГПСУ Константина Кизима.

Отмечается, что уже сформирована группа офицеров для проведения служебного расследования. Кроме того, следственные действия проводят правоохранители. Другие подробности в Погранслужбе не разглашают ввиду тайны следствия.

Напомним, 24 мая в Одессе в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника. Погибшим оказался майор материально-технического обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Предварительно установили, что он застрелился из табельного оружия.

Ранее на Буковине во время несения службы из штатного огнестрельного оружия застрелился пограничник. Инцидент произошел 18 апреля в пределах села, расположенного на границе Украины с Румынией.