Toyota показала «нічну» версію оновленого Prius. Фото: Toyota

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Toyota Prius (Тойота Пріус), гібридне авто японської марки, отримала «нічну» версію.

Ліфтбек отримав назву Nightshade (дослівно — «нічна тінь») й відрізняється великою кількістю затемненого хрому в екстер'єрі. Таку версію японська марка буде продавати на північноамериканському ринку. Про це повідомляється на сайті американського представництва Toyota.

У чорному кольорі у Toyota Prius Nightshade виконані кришки дзеркал заднього виду, дверні ручки, шильдики, спойлер і антена-«плавник». Фари в легковика затемнені, а чорний колір отримали й легкосплавні колісні диски. Виробник пропонує покупцям «нічний» Prius три варіанти кольорів салону: чорний Midnight Black Metallic, білий Super White та сріблястий Silver Metallic.

Салон дизайнери прикрасили напівглянцевими вставками, а передні сидіння і кермо оснастили підігрівом і обробили штучною шкірою Softex.

Toyota Prius оснащується бензоелектричною силовою установкою, яка в передньопривідному варіанті видає до 122 к. с., а у версії AWD-e седан доповнений електромотором на задній осі потужністю 7,2 сили. На ринок США Toyota Prius Nightshade вийде восени 2021 року.

Нагадаємо, японська компанія Toyota створила спортивний автомобіль GR 86. Новинку створили спільними зусиллями Toyota Gazoo Racing і Subaru та уніфікували з купе BRZ другого покоління.