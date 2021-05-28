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Toyota показала «нічну» версію оновленого Prius. Фото: Toyota

Toyota показала «нічну» версію оновленого Prius (ФОТО)

28 тра 2021, 20:03
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Toyota Prius (Тойота Пріус), гібридне авто японської марки, отримала «нічну» версію.

Ліфтбек отримав назву Nightshade (дослівно — «нічна тінь») й відрізняється великою кількістю затемненого хрому в екстер'єрі. Таку версію японська марка буде продавати на північноамериканському ринку. Про це повідомляється на сайті американського представництва Toyota.

У чорному кольорі у Toyota Prius Nightshade виконані кришки дзеркал заднього виду, дверні ручки, шильдики, спойлер і антена-«плавник». Фари в легковика затемнені, а чорний колір отримали й легкосплавні колісні диски. Виробник пропонує покупцям «нічний» Prius три варіанти кольорів салону: чорний Midnight Black Metallic, білий Super White та сріблястий Silver Metallic.

Салон дизайнери прикрасили напівглянцевими вставками, а передні сидіння і кермо оснастили підігрівом і обробили штучною шкірою Softex.

Toyota Prius оснащується бензоелектричною силовою установкою, яка в передньопривідному варіанті видає до 122 к. с., а у версії AWD-e седан доповнений електромотором на задній осі потужністю 7,2 сили. На ринок США Toyota Prius Nightshade вийде восени 2021 року.

Toyota показала «нічну» версію оновленого Prius. Фото: Toyota

Toyota показала «нічну» версію оновленого Prius. Фото: Toyota


Toyota показала «нічну» версію оновленого Prius. Фото: Toyota

Нагадаємо, японська компанія Toyota створила спортивний автомобіль GR 86. Новинку створили спільними зусиллями Toyota Gazoo Racing і Subaru та уніфікували з купе BRZ другого покоління.

Джерело: Ракурс


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