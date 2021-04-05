Спорткар нового покоління розробили Toyota та Subaru. Фото: Toyota

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Ракурс

Спортивний автомобіль GR 86 створила японська компанія Toyota.

Новинка створена спільними зусиллями Toyota Gazoo Racing і Subaru і уніфікована з купе BRZ другого покоління. Дорожній просвіт спорткара становить 130 мм, а розмір коліс — 18 дюймів. Споряджена маса збільшилася на до 1270 кг у версії з механічною коробкою передач. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

У салоні машини встановили віртуальну панель приладів діагоналлю сім дюймів. Також спорткар оснащений мультимедійною системою з восьмидюймовим екраном, що підтримує протоколи Apple CarPlay і Android Auto. Крім того, GR 86 отримала пакет систем безпеки EyeSight.

Під капотом новинки встановлений 2,4-літровий опозитний мотор з комбінованим уприскуванням, що розвиває 235 к. с. та 250 Нм крутного моменту. З нуля до 100 км/год. машина розганяється за 6,3 секунди.

Нагадаємо, фіналістами конкурсу «Всесвітній автомобіль року» стали три транспортні засоби. Шанс стати кращим автомобілем у світі в 2021 році мають три моделі, дві з яких — електромобілі. Це міський хетчбек Toyota Yaris, який вже став «Європейським автомобілем року», а також електричні Honda e і Volkswagen ID.4.