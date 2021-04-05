Спорткар нового поколения разработали Toyota и Subaru. Фото: Toyota

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Спортивный автомобиль GR 86 создала японская компания Toyota.

Новинка создана совместными усилиями Toyota Gazoo Racing и Subaru и унифицирована с купе BRZ второго поколения. Дорожный просвет спорткара составляет 130 мм, а размер колес — 18 дюймов. Снаряженная масса увеличилась на до 1270 кг в версии с механической коробкой передач. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В салоне машины установили виртуальную панель приборов диагональю семь дюймов. Также спорткар оснащен мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, поддерживающей протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, GR 86 получила пакет систем безопасности EyeSight.

Под капотом новинки установлен 2,4-литровый оппозитный мотор с комбинированным впрыском, развивающий 235 л. с. и 250 Нм крутящего момента. С нуля до 100 км/ч. машина разгоняется за 6,3 секунды.

Напомним, финалистами конкурса «Всемирный автомобиль года» стали три транспортных средства. Шанс стать лучшим автомобилем в мире в 2021 году имеют три модели, две из которых — электромобили. Это городской хэтчбек Toyota Yaris, который уже стал «Европейским автомобилем года», а также электрические Honda e и Volkswagen ID.4.