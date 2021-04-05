Масштабный пожар произошел на заводе в Черновцах (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в Черновцах. Фото: molbuk.ua

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Ракурс

Пожар на заводе «Розма» произошел 5 апреля в Черновцах.

Над микрорайоном Каличанка виднеется огромное облако дыма. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает местное издание molbuk.ua со ссылкой на спасательные службы и сообщения в соцсетях.

Информации о причинах возгорания пока нет. Также не сообщается о возможных жертвах или пострадавших.

Как известно, завод «Розма» в Черновцах занимается изготовлением полипропиленовых систем для отопления и водоснабжения, а также стальных панельных радиаторов отопления.

Напомним, 27 марта в селе Белозерье Черкасского района произошел пожар в одном из жилых домов. В результате чрезвычайного происшествия три человека погибли из-за отравления продуктами горения — жертвами стали два ребенка и пожилая женщина.