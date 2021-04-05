Пожежа в Чернівцях. Фото: molbuk.ua

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Пожежа на заводі «Розма» сталася 5 квітня у Чернівцях.

Над мікрорайоном Калічанка видніється величезна хмара диму. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua із посиланням на рятувальні служби та повідомлення у соцмережах.

Інформації про причини загоряння поки немає. Також не повідомляється про можливих жертв чи потерпілих.

Як відомо, завод «Розма» у Чернівцях займається виготовленням поліпропіленових систем для опалення та водопостачання, а також сталевих панельних радіаторів опалення.

Нагадаємо, 27 березня в селі Білозір’я Черкаського району сталася пожежа в одному з житлових будинків. Унаслідок надзвичайної події троє людей загинули через отруєння продуктами горіння — жертвами стали двоє дітей та жінка похилого віку.