Пожежа на Черкащині. Фото: ДСНС

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Пожежа сьогодні, 27 березня, трапилася в селі Білозір’я Черкаського району. На вулиці Богдана Хмельницького виникло займання в одному з житлових будинків.

Унаслідок пожежі троє людей загинули через отруєння продуктами горіння — жертвами стали двоє дітей та жінка похилого віку. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.





Повідомляється, що на місце трагедії виїхали рятувальники та працівники швидкої медичної допомоги. Після тривалих реанімаційних заходів медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна жінка та двоє дівчаток 2015 та 2017 років народження. Пожежу на площі 5 м. кв. ліквідували рятувальники.







Встановлено, що причиною займання будинку могло бути порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа в Києві сталася рано вранці 12 березня — спалахнув будинок для літніх людей. Вогнеборці півтори години гасили пожежу в триповерховій будівлі. З верхніх поверхів вдалося евакуювати 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу.