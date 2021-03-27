Двое детей отравились дымом во время пожара на Черкасщине — фото трагедииhttps://racurs.ua/n152366-dvoe-detey-otravilis-dymom-vo-vremya-pojara-na-cherkasschine-foto-tragedii.htmlРакурс
Пожар сегодня, 27 марта, произошел в селе Белозерье Черкасского района. На улице Богдана Хмельницкого возникло возгорание в одном из жилых домов.
В результате пожара три человека погибли из-за отравления продуктами горения — жертвами стали двое детей и пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы
по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на место трагедии выехали спасатели и работники скорой медицинской помощи. После длительных реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 рождения. Пожар на площади 5 м. кв. ликвидировали спасатели.
Установлено, что причиной возгорания дома могло быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в Киеве произошла рано утром 12 марта — загорелся дом престарелых. Пожарные полтора часа тушили пожар в трехэтажном здании. С верхних этажей удалось эвакуировать 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала.