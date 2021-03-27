Пожар на Черкасщине. Фото: ГСЧС

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Пожар сегодня, 27 марта, произошел в селе Белозерье Черкасского района. На улице Богдана Хмельницкого возникло возгорание в одном из жилых домов.

В результате пожара три человека погибли из-за отравления продуктами горения — жертвами стали двое детей и пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Сообщается, что на место трагедии выехали спасатели и работники скорой медицинской помощи. После длительных реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 рождения. Пожар на площади 5 м. кв. ликвидировали спасатели.





Установлено, что причиной возгорания дома могло быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в Киеве произошла рано утром 12 марта — загорелся дом престарелых. Пожарные полтора часа тушили пожар в трехэтажном здании. С верхних этажей удалось эвакуировать 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала.