Міжнародний день миротворців ООН відзначають 29 травня. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n155312-29-travnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-myrotvorciv-oon.html

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29 травня православна церква відзначає свято преполовиння П’ятидесятниці та вшановує пам’ять преподобного Феодора Освященного, який народився у III ст. в Єгипті в багатій родині. В 14 років він вибрав шлях ченця-християнина і покинув отчий дім й оселився в одній з обителей. Згодом Феодор почув про преподобного Пахомія і вирушив до нього в надії стати учнем святого старця.

Преподобного Феодора Освяченого в народі вважають покровителем жита — хлібного зерна. Саме тому, 29 травня у народному календарі — свято Федора Житника. Тому будь-яку роботу на землі селяни починали з молитовного звернення до святого.

Народні прикмети на 29 травня:

Якщо до Житника зацвіла горобина — встановиться тепло.

29 травня йде дощ і чути квакання жаб — погода налагодиться.

На озерах з’явилися латаття — до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім — буде хороший урожай зерна.

29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН, свято було започатковане у 2002 році. Загалом Радбез ООН заснував першу місію з підтримки миру ще 29 травня 1948 року. В Україні День миротворців встановлено відповідно до указу президента України від 30 квітня 2003 року № 374/2003 і відзначається щорічно 29 травня.

Крім того, 29 травня відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України. Першу друкарню в Україні, яка діяла протягом 1573−1575 років, заснував у Львові Іван Федоров-Федорович. У 1574 році видали першу в Україні книгу під назвою «Апостол».

29 травня в історії:

526 рік — землетрус зруйнував одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тис. людей, осіб.

1453 рік — османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь.

1953 рік — вперше на вершину Джомолунгми піднялася людина. Покорили гору новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі та шерп Норгей Тенцинґ.

1964 рік — у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.

29 травня День ангела відзначають: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро та Федір.

Нагадаємо, 28 травня відзначали Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято було запроваджено відповідно до рішення з’їзду Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року.