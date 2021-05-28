Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської ОДА. Фото: Офіс президента

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Кіровоградська обласна державна адміністрація отримала нового керівника.

Очільником області стала Марія Чорна. Указ № 214/2021 про кадрове призначення президент України Володимир Зеленський підписав у п’ятницю, 28 травня. Попереднім указом № 213/2021 глава держави увільнив Валерія Жалдака від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА. Про це повідомив Офіс президента.

За інформацією Банкової, Марія Чорна у 2003 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, а у 2015 році отримала диплом у Кіровоградському національному технічному університеті.

У період з 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській райдержадміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011 року Чорну призначили начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.

Останнє місце роботи перед сьогоднішнім призначенням — посада директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації. Цю посаду вона обіймала з 2020 року.

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря, який раніше виконував обов’язки керівника цієї ОДА.