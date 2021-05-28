Умови скасування ліцензування імпорту з України озвучив Мінськ. Фото: mind.ua

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Режим індивідуального ліцензування на імпорт товарів з України ввів білоруський уряд.

Але в Міністерстві закордонних справ Білорусі вже назвали умови скасування ліцензування. Для цього Україні необхідно переглянути ті заходи, які були застосовані щодо білоруської продукції. Про це 28 травня повідомила прес-служба МЗС Білорусі.

Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників, — зазначив перший заступник міністра закордонних справ Олександр Гур’янов.



За словами дипломата, Мінськ запровадив ліцензування українських товарів у відповідь на обмеження, які ввела Україна. Він переконує, що такі рішення Мінська не пов’язані з поточним загостренням наших відносин та з авіаційними питаннями. Гур’янов наголосив, що вони «готові до переговорів у будь-який момент задля усунення бар'єрів у взаємній торгівлі, які з’явилися не з нашої ініціативи».

Нагадаємо, 26 травня уряд Білорусі обмежив імпорт низки українських товарів. Зокрема, режим індивідуального ліцензування стосувався таких товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір, цегла, керамічна плитка, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини, меблі тощо.