Условия отмены лицензирования импорта из Украины озвучил Минск. Фото: mind.ua

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Режим индивидуального лицензирования на импорт товаров из Украины ввело белорусское правительство.

Но в Министерстве иностранных дел Беларуси уже назвали условия отмены лицензирования. Для этого Украине необходимо пересмотреть те меры, которые были применены в отношении белорусской продукции. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей, — отметил первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов.



По словам дипломата, Минск ввел лицензирование украинских товаров в ответ на ограничения, которые ввела Украина. Он убеждает, что такие решения Минска не связаны с текущим обострением наших отношений и с авиационными вопросами. Гурьянов отметил, что они «готовы к переговорам в любой момент для устранения барьеров во взаимной торговле, которые появились не по нашей инициативе».

Напомним, 26 мая правительство Беларуси ограничило импорт ряда украинских товаров. В частности, режим индивидуального лицензирования касался таких товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага, кирпич, керамическая плитка, сельхозтехника для сеяния, стиральные машины, мебель и тому подобное.