Погода в Украине. Фото: kafanews.com

https://racurs.ua/n155309-grozy-livni-grad-i-shkvaly-pogoda-v-ukraine-na-29-maya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 мая ухудшится — по всей территории прогнозируют грозовые дожди.

Сложные погодные условия прогнозируются в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях. Здесь синоптики обещают дождь, местами град и шквалы 15−20 м/с. В большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−17° тепла, а днем столбики термометров покажут 15−27° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 мая будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−15° тепла, а воздух прогреется до 17−19° выше нуля.

Погоду в Харькове в субботу тоже обещают с осадками и грозами. Температуру воздуха ночью прогнозируют 15−17° с отметкой плюс, а днем обещают 25−27° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже будет с дождем и грозами. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 14−16° тепла, а днем обещают 21−23° тепла.

Погодные условия во Львове тоже будут с дождем. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем обещают 15−17° тепла.

Погода в Карпатах 29 мая тоже будет сложной — прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха ночью 7−11° тепла, а днем 15−17° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине ближайшие дни ухудшится. Кратковременные дожди с грозами пройдут по всей территории страны, местами ожидается сильный ветер.