Погода в Україні. Фото: kafanews.com

https://racurs.ua/ua/n155309-grozy-zlyvy-grad-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-29-travnya-karta.html

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Погода в Україні 29 травня погіршиться — по всій території прогнозують грозові дощі.

Складні погодні умови прогнозуються у південних, центральних, Сумській та Харківській областях. Тут синоптики обіцяють дощ, місцями град та шквали 15−20 м/с. У більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі температуру повітря прогнозують 7−17° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 15−27° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 29 травня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 13−15° тепла, а повітря прогріється до 17−19° вище нуля.

Погоду в Харкові у суботу теж обіцяють з опадами та грозами. Температуру повітря вночі прогнозують 15−17° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 25−27° тепла.

Погода Одесі найближчої доби теж буде з дощем та грозами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 14−16° тепла, а вдень обіцяють 21−23° тепла.

Погодні умови у Львові теж будуть із дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, а вдень обіцяють 15−17° тепла.

Погода в Карпатах 29 травня теж буде складною — прогнозують дощі і грози. Температура повітря вночі 7−11° тепла, а вдень 15−17° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні найближчі дні погіршиться. Короткочасні дощі з грозами пройдуть по всій території країни, місцями очікується сильний вітер.