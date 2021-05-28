Зеленский назначил Марию Черную председателем Кировоградской ОГА. Фото: Офис президента

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Кировоградская областная государственная администрация получила нового руководителя.

Главой области стала Мария Черная. Указ № 214/2021 о кадровом назначении президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу, 28 мая. Предыдущим указом № 213/2021 глава государства освободил Валерия Жалдака от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА. Об этом сообщил Офис президента.

По информации Банковой, Мария Черная в 2003 году окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, а в 2015 году получила диплом в Кировоградском национальном техническом университете.

В период с 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компанеевской райгосадминистрации Кировоградской области. В августе 2011 года Черную назначили начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.

Последнее место работы перед сегодняшним назначением — должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации. Эту должность она занимала с 2020 года.

Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который ранее исполнял обязанности руководителя этой ОГА.