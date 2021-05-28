Международный день миротворцев ООН отмечают 29 мая. Фото: BBC

https://racurs.ua/n155312-29-maya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-mirotvorcev-oon.html

Ракурс

29 мая православная церковь отмечает праздник преполовения Пятидесятницы и чтит память преподобного Феодора Освященного, который родился в III в. в Египте в богатой семье. В 14 лет он выбрал путь монаха-христианина и покинул отчий дом и поселился в одной из обителей. Впоследствии Феодор услышал о преподобном Пахомие и отправился к нему в надежде стать учеником святого старца.

Преподобного Феодора Освященного в народе считают покровителем ржи — хлебного зерна. Именно поэтому, 29 мая в народном календаре — праздник Федора Житника. Поэтому любую работу на земле селяне начинали с молитвенного обращения к святому.

Народные приметы на 29 мая:

Если к Житнику зацвела рябина — установится тепло.

29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек — погода наладится.

На озерах появились кувшинки — к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром — будет хороший урожай зерна.

29 мая отмечают Международный день миротворцев ООН, праздник был основан в 2002 году. Совбез ООН учредил первую миссию по поддержанию мира еще 29 мая 1948 года. В Украине День миротворцев установлен в соответствии с указом президента Украины от 30 апреля 2003 года № 374/2003 и отмечается ежегодно 29 мая.

Кроме того, 29 мая отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины. Первую типографию в Украине, которая действовала в течение 1573−1575 годов, основал во Львове Иван Федоров-Федорович. В 1574 году издали первую в Украине книгу под названием «Апостол».

29 мая в истории:

526 год — землетрясение разрушило один из крупнейших городов античности Антиохию. Погибло около 250 тыс. человек, человек.

1453 год — Османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватила Константинополь.

1953 год — впервые на вершину Джомолунгмы поднялся человек. Покорили гору новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.

1964 год — в Киеве открыли для посетителей крупнейший в СССР Ботанический сад.

29 мая День ангела отмечают: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр и Федор.

Напомним, 28 мая отмечали Всеукраинский день краеведения. Этот праздник был введен в соответствии с решением съезда Национального союза краеведов Украины, который состоялся 23 января 2017 года.