Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА

https://racurs.ua/ua/n155295-bilorus-mogla-vykrasty-litak-ryanair-u-koordynaciyi-z-rosiieu-stoltenberg.html

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Посадка лайнера Ryanair в Мінську відбулася не без причетності Москви.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що Білорусь не могла прийняти рішення про посадку пасажирського літака без координації з Росією. В НАТО наголошують, що відносини між РФ і Білоруссю дуже тісні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю Sky news.

Тому складно повірити, що режим в Мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією, — зазначив він.

Раніше НАТО рішуче засудило примусову посадку в Мінську рейсу Ryanair, а також зняття з борту літака і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.

Як відомо, 23 травня білоруські військові за наказом Лукашенка змусили приземлитися в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після цього силовики вивели з літака колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди кількох країн назвали дії влади Білорусі «актом державного авіапіратства».

Раніше глава комітету із закордонних справ бундестагу Німеччини Норберт Реттген та очільник фракції консервативної Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер висловили думку, що Росія може бути причетною до викрадення літака Ryanair.

Джерело: Sky news