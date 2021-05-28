Правоохоронці попередили контрабанду ювелірних прикрас часів Скіфської доби, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n155294-kontrabandu-skifskyh-prykras-vykryla-sbu-foto.html

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Вивезенню з України унікальних культурних артефактів часів Скіфської доби, які, за оцінками експертів, становлять культурну та історичну цінність для нашої країни, запобігли правоохоронці.

11 підвісок, виготовлених із жовтого та білого золота, які на міжнародних аукціонах можуть коштувати від 40 тис. дол. США, намагалися вивезти через пункт пропуску «Ягодин», повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією слідства, нелегальне вивезення раритетів забезпечував посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Для перевезення він найняв кур'єра, в особистих речах якого ці прикраси були приховані від митного контролю.

Вилучені артефакти направлять для експертного дослідження, за результатами якого фігурантам планують повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу.