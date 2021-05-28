Правоохранители пресекли контрабанду ювелирных украшений времен Скифской эпохи, фото: СБУ

https://racurs.ua/n155294-kontrabandu-skifskih-ukrasheniy-presekla-sbu-foto.html

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Вывоз из Украины уникальных культурных артефактов времен Скифской эпохи, которые, по оценкам экспертов, представляющих культурную и историческую ценность для нашей страны, предотвратили правоохранители.

11 подвесок, изготовленных из желтого и белого золота, которые на международных аукционах могут стоить от 40 тыс. долл. США пытались вывезти через пункт пропуска «Ягодин», сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации следствия, нелегальный вывоз раритетов обеспечивал посредник, действовавший по заказу европейских клиентов. Для перевозки он нанял курьера, в личных вещах которого эти украшения были спрятаны от таможенного контроля.

Полученные артефакты направят для экспертного исследования, по результатам которого фигурантам планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.