Карта. Фото: UCL

https://racurs.ua/n155293-masshtabnuu-kartu-temnoy-materii-vselennoy-sozdali-astronomy-foto.html

Ракурс

Самую большую во Вселенной карту темной материи создала международная группа исследователей. Для новой расширенной карты исследователи проанализировали 100 млн галактик.

В этом им помогал искусственный интеллект. Об этом пишет UCL.

Новая карта охватывает четверть неба южного полушария — восьмую часть всего ночного неба, которое можно увидеть с Земли. На карте показано, как темная материя распределяется во Вселенной. Распределение материи визуализировали розовым, фиолетовым и черным цветами.



Светлое кольцо на карте изображает Млечный Путь. Самые яркие участки на карте изображают плотные места темной галактики, а черные пятна — это космические пустоты, участки с низкой плотностью материи.

Карта отражает ту часть Вселенной, которые астрономы раньше не видели, в частности новые космические пустоты. Ученые интересуются этими космическими объектами, поскольку предполагают, что там гравитация может работать по-другому. Именно эта карта может стать первым шагом к изучению пустот.



Напомним, ранее мы сообщали, что космос начнут исследовать кальмары и тихоходы — эти необычные животные отправятся на орбиту и будут участвовать в экспериментах на Международной космической станции (МКС). Отправкой животных в открытый космос займется компания изобретателя Илона Маска SpaceX.



Источник: UCL