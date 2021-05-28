Карта темної матерії. Фото: UCL

https://racurs.ua/ua/n155293-masshtabnu-kartu-temnoyi-materiyi-vsesvitu-stvoryly-astronomy-foto.html

Ракурс

Найбільшу у Всесвіті карту темної матерії створила міжнародна група дослідників. Для нової розширеної карти дослідники проаналізували 100 млн галактик.

У цьому їм допомагав штучний інтелект. Про це пише UCL.

Нова карта охоплює чверть неба південної півкулі — восьму частину всього нічного неба, яке можна побачити з Землі. На мапі показано, як темна матерія розподіляється у Всесвіті. Розподіл матерії візуалізували рожевим, фіолетовим і чорним кольорами.





Світле кільце на карті зображує Чумацький Шлях. Найяскравіші ділянки на карті зображають найщільніші місця темної галактики, а чорні плями — це космічні порожнечі, ділянки з низькою щільністю матерії.

Карта відбиває ті частини Всесвіту, які астрономи раніше не бачили, зокрема нові космічні порожнечі. Вчені цікавляться цими космічними об'єктами, оскільки припускають, що там гравітація може працювати по-іншому. Саме ця карта може стати першим кроком до вивчення порожнеч.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космос почнуть досліджувати кальмари й тихоходи — ці незвичайні тварини відправляться на орбіту і братимуть участь в експериментах на Міжнародній космічній станції (МКС). Відправкою тварин у відкритий космос займеться компанія винахідника Ілона Маска SpaceX.



Джерело: UCL