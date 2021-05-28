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Ракурс
Найкращі фото Чумацького шляху 2021 – оголошено переможців. Фото: Capture The Atlas

Найкращі фото Чумацького шляху 2021 — оголошено переможців

28 тра 2021, 11:43
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Конкурс на найкраще фото Чумацького шляху щорічно організовує товариство фотографів Capture The Atlas.

У ньому беруть участь десятки фотографів з різних країн світу. Найкращі світлини Чумацького шляху, зроблені у 2021 році, оприлюднили на сайті Capture The Atlas.

Список робіт являє собою незвичайний погляд на нічне небо, яким його бачать в різних куточках Землі.

На фотографіях зображені зірки Чумацького шляху на фоні дерев, озер і скель, пустель, берегових ліній і засніжених пейзажів. Вночі багато речей невидимі людському оку, проте за допомогою камери можна зафіксувати чимало цікавого.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічні промені надпотужної енергії виявив у галактиці Чумацький шлях спільний китайсько-японський проект Tibet Asγ.

Джерело: Ракурс


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