Найкращі фото Чумацького шляху 2021 – оголошено переможців. Фото: Capture The Atlas

https://racurs.ua/ua/n155275-naykraschi-foto-chumackogo-shlyahu-2021-ogolosheno-peremojciv.html

Ракурс

Конкурс на найкраще фото Чумацького шляху щорічно організовує товариство фотографів Capture The Atlas.

У ньому беруть участь десятки фотографів з різних країн світу. Найкращі світлини Чумацького шляху, зроблені у 2021 році, оприлюднили на сайті Capture The Atlas.

Список робіт являє собою незвичайний погляд на нічне небо, яким його бачать в різних куточках Землі.

На фотографіях зображені зірки Чумацького шляху на фоні дерев, озер і скель, пустель, берегових ліній і засніжених пейзажів. Вночі багато речей невидимі людському оку, проте за допомогою камери можна зафіксувати чимало цікавого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічні промені надпотужної енергії виявив у галактиці Чумацький шлях спільний китайсько-японський проект Tibet Asγ.