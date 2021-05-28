Лучшие фотографии Млечного пути 2021 – объявлены победители. Фото: Capture The Atlas

https://racurs.ua/n155275-luchshie-fotografii-mlechnogo-puti-2021-obyavleny-pobediteli.html

Ракурс

Конкурс на лучший снимок Млечного пути ежегодно организует сообщество фотографов Capture the Atlas.

В нем принимают участие десятки фотографов из разных мира. Лучшие фотографии Млечного пути, сделанные в 2021 году, обнародовали на сайте Capture The Atlas.

Список работ представляет собой вдохновляющий взгляд на ночное небо, каким его видят в разных уголках Земли.

На фотографиях запечатлены звезды Млечного пути на фоне деревьев, озер и скал, пустынь, береговых линий и заснеженных пейзажей. Ночью многие вещи стают невидимыми человеческому глазу, однако с помощью камеры можно зафиксировать немало интересного.

Напомним, ранее мы сообщали, что космические лучи сверхмощной энергии обнаружил в Млечном пути совместный китайско-японский проект Tibet Asγ.