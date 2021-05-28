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Ракурс
На вертольоті і з шампанським – чоловік здався поліції оригінальним способом. Фото: Главком

На вертольоті і з шампанським — чоловік здався поліції оригінальним способом

28 тра 2021, 15:13
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Курйозний випадок стався у Новій Зеландії — злочинець вирішив здатися поліції, прилетівши до відділку на вертольоті.

За словами порушника закону, він хотів виглядати стильно, пише BBC.

Джеймс Браянт протягом п’яти тижнів переховувався в невеликому містечку в Північному Отаго, де «багато займався йогою».

Адвокат Артур Тейлор, який виступив посередником у мирному арешті, пригощав підзахисного шампанським і устрицями по дорозі до відділку. За словами Браянта, це була його перша пристойна їжа за останній час.

Чоловіку пред’явлені звинувачення в нападі із застосуванням зброї, нанесенні поранень з наміром заподіяти шкоду і неявці до суду.


Поліція попередила громадськість, що Браян вважається небезпечним і до нього не можна наближатися. Затримання злочинця пройшло спокійно і без пригод.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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