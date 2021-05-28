На вертольоті і з шампанським — чоловік здався поліції оригінальним способомhttps://racurs.ua/ua/n155292-na-vertoloti-i-z-shampanskym-cholovik-zdavsya-policiyi-oryginalnym-sposobom.htmlРакурс
Курйозний випадок стався у Новій Зеландії — злочинець вирішив здатися поліції, прилетівши до відділку на вертольоті.
За словами порушника закону, він хотів виглядати стильно, пише BBC.
Джеймс Браянт протягом п’яти тижнів переховувався в невеликому містечку в Північному Отаго, де «багато займався йогою».
Адвокат Артур Тейлор, який виступив посередником у мирному арешті, пригощав підзахисного шампанським і устрицями по дорозі до відділку. За словами Браянта, це була його перша пристойна їжа за останній час.
Чоловіку пред’явлені звинувачення в нападі із застосуванням зброї, нанесенні поранень з наміром заподіяти шкоду і неявці до суду.
Поліція попередила громадськість, що Браян вважається небезпечним і до нього не можна наближатися. Затримання злочинця пройшло спокійно і без пригод.
Джерело: BBC