На вертольоті і з шампанським – чоловік здався поліції оригінальним способом. Фото: Главком

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Ракурс

Курйозний випадок стався у Новій Зеландії — злочинець вирішив здатися поліції, прилетівши до відділку на вертольоті.

За словами порушника закону, він хотів виглядати стильно, пише BBC.

Джеймс Браянт протягом п’яти тижнів переховувався в невеликому містечку в Північному Отаго, де «багато займався йогою».

Адвокат Артур Тейлор, який виступив посередником у мирному арешті, пригощав підзахисного шампанським і устрицями по дорозі до відділку. За словами Браянта, це була його перша пристойна їжа за останній час.

Чоловіку пред’явлені звинувачення в нападі із застосуванням зброї, нанесенні поранень з наміром заподіяти шкоду і неявці до суду.

Поліція попередила громадськість, що Браян вважається небезпечним і до нього не можна наближатися. Затримання злочинця пройшло спокійно і без пригод.

Джерело: BBC