Друзі. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n155291-bez-ledi-gagy-ta-lgbt-novyy-epizod-druziv-skorotyly-v-kytayi.html

Ракурс

«Друзі», культовий серіал про шістку товаришів, перезапустили після майже 20 років. У китайській версії спеціального епізоду «Друзі: Возз'єднання» вирізали низку сцен, у яких фігурували корейський гурт BTS, Леді Гага, Джастін Бібер, а також згадки про ЛГБТ.

Приводом для скорочення контенту могло стати те, що всі вирізані персони нібито образили Китай висловлюваннями та діями. Про це повідомляє BBC.

Раніше один з учасників гурту BTS висловився щодо Корейської війни, згадавши спільну «історію болю» Південної Кореї та США, які воювали на одному боці. У Китаї ці слова сприйняли вороже, адже Пекін у тій війні підтримував Північну Корею. Тоді у соцмережах прокотилася хвиля критики і ширилися заклики до бойкоту гурту.

Джастін Бібер у 2014 році сфотографувався біля храму Ясукуні в Токіо. Цей храм присвячений японським воїнам, які загинули під час Другої світової війни. У Китаї Ясукуні вважається одним із символів небажання Японії визнавати злочини своїх військових щодо китайського народу.

Леді Гага впала в немилість після того, як у 2016 році зустрілася з Далай-ламою, який є символом тибетського сепаратизму для Китаю. Також у китайській версії «Друзів» зникли сцени, у яких присутні представники ЛГБТ. Зокрема — короткий епізод, у якому німецький прихильник серіалу «Друзі», який є геєм, зізнається, що хотів бути схожим на Дженніфер Еністон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Друзі» повертаються — виконавці головних ролей серіалу Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Метт ЛеБлан і Меттью Перрі дали ексклюзивне інтерв’ю журналу People, у якому емоційно розповіли про нове возз'єднання.

Джерело: BBC