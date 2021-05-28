Друзья. Фото: BBC

https://racurs.ua/n155291-bez-ledi-gagi-i-lgbt-novyy-epizod-druzey-sokratili-v-kitae.html

Ракурс

«Друзья», культовый сериал о шестерке товарищей, перезапустили после почти 20 лет. В китайской версии специального эпизода «Друзья: Воссоединение» вырезали ряд сцен, в которых фигурировали корейская группа BTS, Леди Гага, Джастин Бибер, а также упоминания о ЛГБТ.

Поводом для сокращения контента могло стать то, что все вырезанные персоны якобы оскорбили Китай высказываниями и действиями. Об этом сообщает BBC.

Ранее один из участников группы BTS высказался по поводу Корейской войны, вспомнив совместную «историю боли» Южной Кореи и США, которые воевали на одной стороне. В Китае эти слова восприняли враждебно, ведь Пекин в той войне поддерживал Северную Корею. Тогда в соцсетях прокатилась волна критики, и ходили призывы к бойкоту группы.

Джастин Бибер в 2014 году сфотографировался возле храма Ясукуни в Токио. Этот храм посвящен японским воинам, погибшим во время Второй мировой войны. В Китае Ясукуни считается одним из символов нежелание Японии признавать преступления своих военных в отношении китайского народа.

Леди Гага впала в немилость после того, как в 2016 году встретилась с Далай-ламой, который является символом тибетского сепаратизма для Китая. Также в китайской версии «Друзей» исчезли сцены, в которых присутствовали представители ЛГБТ. В частности — короткий эпизод, в котором поклонник сериала «Друзья», являющийся геем, признается, что хотел быть похожим на Дженнифер Энистон.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Друзья» возвращаются — исполнители главных ролей сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри дали эксклюзивное интервью журналу People, в котором эмоционально рассказали о новом воссоединении.

Источник: BBC