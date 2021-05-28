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Ракурс
На вертолете и с шампанским – мужчина сдался полиции оригинальным способом. Фото: Главком

На вертолете и с шампанским — мужчина сдался полиции оригинальным способом

28 мая 2021, 15:13
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Курьезный случай произошел в Новой Зеландии — преступник решил сдаться полиции, прилетев к участку на вертолете.

По словам нарушителя закона, он хотел выглядеть стильно, пишет BBC.

Джеймс Брайант в течение пяти недель скрывался в небольшом городке в Северном Отаго, где «много занимался йогой».

Адвокат Артур Тейлор, который выступил посредником в мирном аресте, угощал подзащитного шампанским и устрицами по дороге в участок. По словам Брайанта, это была его первая приличная еда за последнее время.

Мужчине предъявлены обвинения в нападении с применением оружия, нанесении ранений с намерением причинить вред и неявке в суд.


Полиция предупредила общественность, что Брайант считается опасным и к нему нельзя приближаться. Задержание преступника прошло спокойно и без происшествий.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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