На вертолете и с шампанским – мужчина сдался полиции оригинальным способом. Фото: Главком

https://racurs.ua/n155292-na-vertolete-i-s-shampanskim-mujchina-sdalsya-policii-originalnym-sposobom.html

Ракурс

Курьезный случай произошел в Новой Зеландии — преступник решил сдаться полиции, прилетев к участку на вертолете.

По словам нарушителя закона, он хотел выглядеть стильно, пишет BBC.

Джеймс Брайант в течение пяти недель скрывался в небольшом городке в Северном Отаго, где «много занимался йогой».

Адвокат Артур Тейлор, который выступил посредником в мирном аресте, угощал подзащитного шампанским и устрицами по дороге в участок. По словам Брайанта, это была его первая приличная еда за последнее время.

Мужчине предъявлены обвинения в нападении с применением оружия, нанесении ранений с намерением причинить вред и неявке в суд.

Полиция предупредила общественность, что Брайант считается опасным и к нему нельзя приближаться. Задержание преступника прошло спокойно и без происшествий.

Источник: BBC