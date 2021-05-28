На вертолете и с шампанским — мужчина сдался полиции оригинальным способомhttps://racurs.ua/n155292-na-vertolete-i-s-shampanskim-mujchina-sdalsya-policii-originalnym-sposobom.htmlРакурс
Курьезный случай произошел в Новой Зеландии — преступник решил сдаться полиции, прилетев к участку на вертолете.
По словам нарушителя закона, он хотел выглядеть стильно, пишет BBC.
Джеймс Брайант в течение пяти недель скрывался в небольшом городке в Северном Отаго, где «много занимался йогой».
Адвокат Артур Тейлор, который выступил посредником в мирном аресте, угощал подзащитного шампанским и устрицами по дороге в участок. По словам Брайанта, это была его первая приличная еда за последнее время.
Мужчине предъявлены обвинения в нападении с применением оружия, нанесении ранений с намерением причинить вред и неявке в суд.
Полиция предупредила общественность, что Брайант считается опасным и к нему нельзя приближаться. Задержание преступника прошло спокойно и без происшествий.
Источник: BBC