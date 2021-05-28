Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА

https://racurs.ua/n155295-belarus-mogla-ugnat-samolet-ryanair-v-koordinacii-s-rossiey-stoltenberg.html

Ракурс

Посадка лайнера Ryanair в Минске произошла не без причастности Москвы.

В Североатлантическом альянсе считают, что Беларусь не могла принять решение о посадке пассажирского самолета без координации с Россией. В НАТО отмечают, что отношения между РФ и Беларусью очень тесные. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Sky news.

Поэтому сложно поверить, что режим в Минске мог сделать нечто подобное без какой-либо координации с Россией, — отметил он.

Ранее НАТО решительно осудило принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, а также снятие с борта самолета и задержание белорусского журналиста Романа Протасевича.

Как известно, 23 мая белорусские военные по приказу Лукашенко заставили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После этого силовики вывели из самолета бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом государственного авиапиратства».

Ранее глава комитета по иностранным делам Бундестага Германии Норберт Реттген и глава фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразили мнение, что Россия может быть причастна к угону самолета Ryanair.

Источник: Sky news