Беларусь могла угнать самолет Ryanair в координации с Россией — Столтенбергhttps://racurs.ua/n155295-belarus-mogla-ugnat-samolet-ryanair-v-koordinacii-s-rossiey-stoltenberg.htmlРакурс
Посадка лайнера Ryanair в Минске произошла не без причастности Москвы.
В Североатлантическом альянсе считают, что Беларусь не могла принять решение о посадке пассажирского самолета без координации с Россией. В НАТО отмечают, что отношения между РФ и Беларусью очень тесные. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Sky news.
Поэтому сложно поверить, что режим в Минске мог сделать нечто подобное без какой-либо координации с Россией, — отметил он.
Ранее НАТО решительно осудило принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, а также снятие с борта самолета и задержание белорусского журналиста Романа Протасевича.
Как известно, 23 мая белорусские военные по приказу Лукашенко заставили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После этого силовики вывели из самолета бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом государственного авиапиратства».
Ранее глава комитета по иностранным делам Бундестага Германии Норберт Реттген и глава фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразили мнение, что Россия может быть причастна к угону самолета Ryanair.
Источник: Sky news