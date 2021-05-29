США ударят санкциями по режиму Лукашенко

Псаки. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n155313-ssha-udaryat-sankciyami-po-rejimu-lukashenko-aviasoobschenie-s-belarusu-zakrout.html

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Соединенные Штаты Америки (США) приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и готовят адресные санкции против ключевых представителей властей режима Александра Лукашенко.

Также США пообещали вернуть ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Введение новых санкций в отношении белорусских властей запланировано уже на 3 июня. Новый пакет адресных ограничений разрабатывается в сотрудничестве с Европейским Союзом (ЕС). Причиной возврата санкций являются непрекращающиеся нарушения прав человека и коррупция, фальсификация выборов 2020 года и посадка самолета с оппозиционером Романом Протасевичем.

В Белом доме отметили, что хотят привлечь к ответственности за свои действия режим Лукашенко и продемонстрировать свою поддержку народу Беларуси.

Мы призываем Лукашенко позволить провести надежное международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всесторонний и настоящий политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества, что приведет к проведению свободных и честных президентских выборов под эгидой и мониторингом ОБСЕ, — добавила Псаки.

Напомним, ранее мы сообщали, что пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко подготовило Министерство иностранных дел Украины (МИД). Санкции предлагается ввести против белорусов, которые поддерживают режим самопровозглашенного президента — фальсифицировали президентские выборы или совершали репрессии против мирных граждан.