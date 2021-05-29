Коронавірус в Україні тотально відступив. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні пішов на спад, кількість госпіталізацій у регіонах стабілізувалася. За минулу добу, 28 травня, вірус виявили у 3 тис. 96 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 199 тис. 769 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 10 тис. 199 людей, а загалом уже одужало 2 млн 30 тис. 415 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 156 українців. Загальна кількість жертв становить 50 тис. 388 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (377 заражень), Дніпропетровській (261 інфікований), Львівській (231 новий хворий), Київській областях (197 випадків).





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 377/856;

Вінницька область — 58/110;

Волинська область — 87/80;

Дніпропетровська область — 261/2 тис. 492;

Донецька область — 120/37;

Житомирська область — 77/34;

Закарпатська область — 62/122;

Запорізька область — 170/503;

Івано-Франківська область — 65/295;

Київська область — 197/224;

Кіровоградська область — 31/63;

Луганська область — 31/62;

Львівська область — 231/400;

Миколаївська область — 141/883;

Одеська область — 167/573;

Полтавська область — 106/704;

Рівненська область — 156/102;

Сумська область — 106/182;

Тернопільська область — 57/22;

Харківська область — 169/604;

Херсонська область — 77/276;

Хмельницька область — 76/42;

Черкаська область — 129/160;

Чернівецька область — 62/57;

Чернігівська область — 83/330.

За 28 травня одну дозу вакцини отримали 9 тис. 785 осіб, завершили вакцинацію та дістали дві дози 7 тис. 30 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві на базі розташованого в районі станції метро «Лівобережна» Міжнародного виставкового центру (МВЦ) запустять великий центр вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.