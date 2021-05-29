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Коронавірус в Україні тотально відступив. Фото: МОЗ

Коронавірус в Україні тотально відступив (ІНФОГРАФІКА)

29 тра 2021, 09:12
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Коронавірус в Україні пішов на спад, кількість госпіталізацій у регіонах стабілізувалася. За минулу добу, 28 травня, вірус виявили у 3 тис. 96 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 199 тис. 769 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 10 тис. 199 людей, а загалом уже одужало 2 млн 30 тис. 415 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 156 українців. Загальна кількість жертв становить 50 тис. 388 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (377 заражень), Дніпропетровській (261 інфікований), Львівській (231 новий хворий), Київській областях (197 випадків).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 377/856;
  • Вінницька область — 58/110;
  • Волинська область — 87/80;
  • Дніпропетровська область — 261/2 тис. 492;
  • Донецька область — 120/37;
  • Житомирська область — 77/34;
  • Закарпатська область — 62/122;
  • Запорізька область — 170/503;
  • Івано-Франківська область — 65/295;
  • Київська область — 197/224;
  • Кіровоградська область — 31/63;
  • Луганська область — 31/62;
  • Львівська область — 231/400;
  • Миколаївська область — 141/883;
  • Одеська область — 167/573;
  • Полтавська область — 106/704;
  • Рівненська область — 156/102;
  • Сумська область — 106/182;
  • Тернопільська область — 57/22;
  • Харківська область — 169/604;
  • Херсонська область — 77/276;
  • Хмельницька область — 76/42;
  • Черкаська область — 129/160;
  • Чернівецька область — 62/57;
  • Чернігівська область — 83/330.

За 28 травня одну дозу вакцини отримали 9 тис. 785 осіб, завершили вакцинацію та дістали дві дози 7 тис. 30 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві на базі розташованого в районі станції метро «Лівобережна» Міжнародного виставкового центру (МВЦ) запустять великий центр вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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