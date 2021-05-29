Росіяни влаштували змагання туалетів — обирають найгірший. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155317-rosiyany-vlashtuvaly-zmagannya-tualetiv-obyraut-naygirshyy-foto.html

Ракурс

Російська Федерація продовжує дивувати оригінальними конкурсами, які запроваджують у країні.

Компанія Domestos оголосила конкурс на найгірший шкільний туалет — переможцям обіцяють відремонтувати санвузол та вручити річний запас мийних засобів. Про це пише прес-служба компанії.

Російським школам пропонують надсилати фото туалетів та голосувати за інші туалети, обираючи санвузли в найжахливішому стані. Взяти участь у конкурсі зголосилися десятки навчальних закладів по всій Росії.

Наголошується, що в деяких школах діти відпрошуються додому, щоби сходити у вбиральню, оскільки не можуть комфортно справити нужду в навчальному закладі. У лідери за найжахливішими туалетами вже потрапили школи в місті Гусь-Хрустальний, Чебоксарах і Мєждурєченську.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії відбулися змагання з копання могил на швидкість. Оригінальний конкурс під назвою «Могильне свавілля» пройшов у Новосибірську.