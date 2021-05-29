Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росіяни влаштували змагання туалетів — обирають найгірший. Фото: IStock

Росіяни влаштували змагання туалетів — обирають найгірший (ФОТО)

29 тра 2021, 09:57
999

Російська Федерація продовжує дивувати оригінальними конкурсами, які запроваджують у країні.

Компанія Domestos оголосила конкурс на найгірший шкільний туалет — переможцям обіцяють відремонтувати санвузол та вручити річний запас мийних засобів. Про це пише прес-служба компанії.

Російським школам пропонують надсилати фото туалетів та голосувати за інші туалети, обираючи санвузли в найжахливішому стані. Взяти участь у конкурсі зголосилися десятки навчальних закладів по всій Росії.


Наголошується, що в деяких школах діти відпрошуються додому, щоби сходити у вбиральню, оскільки не можуть комфортно справити нужду в навчальному закладі. У лідери за найжахливішими туалетами вже потрапили школи в місті Гусь-Хрустальний, Чебоксарах і Мєждурєченську.

Конкурс. Фото: прес-служба компанії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії відбулися змагання з копання могил на швидкість. Оригінальний конкурс під назвою «Могильне свавілля» пройшов у Новосибірську.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів