Погода в Україні. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Україні раптово погіршиться сьогодні, 29 травня. У більшості регіонів очікується потужні грози, град та зливи.

Можливі сильні шквали, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях прогнозується потужний дощ, місцями град та шквали, що досягатимуть 15−20 м/с. Рятувальники оголосили в цих регіонах I рівень небезпечності, жовтий.





У Києві та Київській області 29 травня очікуються грози — присвоєно I рівень небезпечності, жовтий. Крім того, у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні на вихідних, 29−30 травня, погіршає — синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання. Температура повітря в західних, північних та частині центральних областей буде невисокою — 15−21° вище нуля.