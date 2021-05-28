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Ракурс
На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

Град у Київській області — випали 3-сантиметрові шматки льоду (ФОТО)

28 тра 2021, 16:12
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Град значного розміру випав сьогодні, 28 травня, на Київщині.

Шматки льоду досягали 3 см у діаметрі. Про це повідомляє кореспондент «Ракурсу».

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»

Варто додати, що український Гідрометцентр попереджає про небезпеку випадіння граду діаметром 6−19 мм на Київщині. Відповідне попередження буде чинним до кінця доби.

Також сьогодні у другій половині на Київщині дня можливі гроза та короткочасне шквалисте посилення вітру до 15−24 м/с.

Завтра, 29 травня, очікуються грози, а вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях — також значні дощі, місцями град та шквали 15−20 м/с.


Нагадаємо, протягом 29−30 травня в Україні знову очікується похолодання.

Джерело: Ракурс


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