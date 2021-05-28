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На Київщині випав великий град, фото: «Ракурс»
Град у Київській області — випали 3-сантиметрові шматки льоду (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155297-grad-u-kyyivskiy-oblasti-vypaly-3-santymetrovi-shmatky-lodu.htmlРакурс
Град значного розміру випав сьогодні, 28 травня, на Київщині.
Шматки льоду досягали 3 см у діаметрі. Про це повідомляє кореспондент «Ракурсу».
Варто додати, що український Гідрометцентр попереджає про небезпеку випадіння граду діаметром 6−19 мм на Київщині. Відповідне попередження буде чинним до кінця доби.
Також сьогодні у другій половині на Київщині дня можливі гроза та короткочасне шквалисте посилення вітру до 15−24 м/с.
Завтра, 29 травня, очікуються грози, а вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях — також значні дощі, місцями град та шквали 15−20 м/с.
Нагадаємо, протягом 29−30 травня в Україні знову очікується похолодання.
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