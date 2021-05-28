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Ракурс
Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Град в Киевской области — выпали 3-сантиметровые куски льда (ФОТО)

28 мая 2021, 16:12
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Град значительного размера выпал сегодня, 28 мая, на Киевщине.

Куски льда достигали 3 см в диаметре. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса».

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

Стоит добавить, что украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности выпадения града диаметром 6−19 мм на Киевщине. Соответствующее предупреждение будет действовать до конца суток.

Также сегодня во второй половине Киевской дня возможны гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15−24 м/с.

Завтра, 29 мая, ожидаются грозы, а днем ​​в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях — также значительные дожди, местами град и шквалы 15−20 м/с.


Напомним, в течение 29−30 мая в Украине снова ожидается похолодание.

Источник: Ракурс


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