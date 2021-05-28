Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n155297-grad-v-kievskoy-oblasti-vypali-3-santimetrovye-kuski-lda-foto.html

Ракурс

Град значительного размера выпал сегодня, 28 мая, на Киевщине.

Куски льда достигали 3 см в диаметре. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса».

Стоит добавить, что украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности выпадения града диаметром 6−19 мм на Киевщине. Соответствующее предупреждение будет действовать до конца суток.

Также сегодня во второй половине Киевской дня возможны гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15−24 м/с.

Завтра, 29 мая, ожидаются грозы, а днем ​​в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях — также значительные дожди, местами град и шквалы 15−20 м/с.

Напомним, в течение 29−30 мая в Украине снова ожидается похолодание.