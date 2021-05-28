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Ни Киевщине выпал большой град, фото: «Ракурс»
Град в Киевской области — выпали 3-сантиметровые куски льда (ФОТО)https://racurs.ua/n155297-grad-v-kievskoy-oblasti-vypali-3-santimetrovye-kuski-lda-foto.htmlРакурс
Град значительного размера выпал сегодня, 28 мая, на Киевщине.
Куски льда достигали 3 см в диаметре. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса».
Стоит добавить, что украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности выпадения града диаметром 6−19 мм на Киевщине. Соответствующее предупреждение будет действовать до конца суток.
Также сегодня во второй половине Киевской дня возможны гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15−24 м/с.
Завтра, 29 мая, ожидаются грозы, а днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях — также значительные дожди, местами град и шквалы 15−20 м/с.
Напомним, в течение 29−30 мая в Украине снова ожидается похолодание.
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