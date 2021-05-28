Зеленский и Байден. Фото: ЄП

https://racurs.ua/n155296-zelenskiy-pozvonit-baydenu-pered-ego-vstrechey-s-putinym-smi.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, позвонит своему американскому коллеге Джо Байдену перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария.

Украинская и американская стороны уже обсуждают возможность «созвона» в ближайшее время. Об этом «Зеркалу недели» сообщил источник в Кабмине.

Отметим, что это будет первая встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным на посту президента Соединенных Штатов Америки (США). Она запланирована на 16 июня и пройдет в Женеве. До встречи с российским лидером Байден поколесит по Великобритании и Бельгии, встретившись с лидерами НАТО и G7.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите американского и российского лидеров будет рассмотрен «полный спектр важных вопросов», поскольку США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность отношений с Россией.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден поднимет вопрос о суверенитете Украины во время переговоров на высшем уровне с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Швейцарии. Также в Белом доме выразили «серьезную озабоченность» из-за авиапиратства пассажирского самолета Ryanair властями Беларуси. Поэтому Байден также обсудит с Путиным проблемы, связанные с Минском и стратегической стабильностью.

Источник: Зеркало недели