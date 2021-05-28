Байден та Зеленський. Фото: ЄП

https://racurs.ua/ua/n155296-zelenskyy-podzvonyt-baydenu-pered-yogo-zustrichchu-z-putinym-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зателефонує своєму американському колезі Джо Байдену перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві, Швейцарія.

Українська й американська сторони вже обговорюють можливість дзвінка найближчим часом. Про це «Дзеркалу тижня» повідомило джерело в Кабміні.

Зазначимо, що це буде перша зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним на посаді президента Сполучених Штатів Америки (США). Вона запланована на 16 червня і пройде в Женеві. До зустрічі з російським лідером Байден поїздить Великою Британією та Бельгією, зустрівшись із лідерами НАТО і G7.

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що на саміті американського й російського лідерів буде розглянуто «повний спектр важливих питань», оскільки США прагнуть відновити передбачуваність і стабільність відносин із Росією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден порушить питання про суверенітет України під час переговорів на вищому рівні з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Швейцарії. Також у Білому домі висловили «серйозну стурбованість» через авіапіратство пасажирського літака Ryanair владою Білорусі. Тому Байден також обговорить із Путіним проблеми, пов’язані з Мінськом і стратегічною стабільністю.

Джерело: Дзеркало тижня