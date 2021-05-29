Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n155320-novyy-antikorrupcionnyy-zakon-podpisal-zelenskiy-chto-predusmatrivaet.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал новый закон по совершенствованию декларирования, который Верховная Рада приняла 29 апреля.

Новый закон вносит изменения в декларирование и освобождает от обязательного декларирования определенных сбережений. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, закон устанавливает нижнюю границу в 0,25 прожиточного минимума, до которой осуществляется передача ценных бумаг акционерного общества. В частности, он освобождает от декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР и операции по обмену валют.

Президент Зеленский также отправил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство срочно подготовить проект изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» для совершенствования системы декларирования.

Зеленский призвал четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника, новоизбранного или уволенного, отменяются ограничения на прекращение его предпринимательской деятельности или полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний. Глава государства настаивает на восстановлении 30-дневного периода, в течение которого должностные лица обязаны передать в другие руки принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Также президент выступил за восстановление обязательной проверки деклараций претендентов на должности советника или помощника спикера Верховной Рады.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два важных законопроекта. Законопроект об основах национального сопротивления зарегистрировали под номером 5557.