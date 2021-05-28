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Ракурс
Кейт та Вільям. Фото: Instagram

Королівські дачники — Кейт Міддлтон та принц Вільям озеленили Шотландію (ФОТО)

28 тра 2021, 10:47
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Кейт Міддлтон та принц Вільям зайнялися садівництвом у парку Старбенк в Единбурзі під час свого масштабного туру Шотландією.

Герцоги Кембриджські разом з дітьми висадили квіти, які прикрасять зелену зону в місті. Про це повідомляється на сторінці в Instagram подружжя.

Кейт Міддлтон та принц Вільям озеленили Шотландію. Фото: Instagram

Кейт Міддлтон та принц Вільям разом зі старшими хлопцями посадили соняхи, а сам герцог Кембриджський зайнявся садівництвом яблуні. «Дачний сезон» в Единбурзі пара влаштувала разом з організацією Fields in Trust, яка бореться за те, щоби зелені зони були однаково доступні для всіх британців.

Кейт Міддлтон та принц Вільям озеленили Шотландію. Фото: Instagram

Кейт Міддлтон та принц Вільям озеленили Шотландію. Фото: Instagram
Для порпання в грязюці та садівництва Кейт Міддлтон обрала скромне вбрання демократичних брендів, яке, втім, вразило своєю елегантність. Вона вдягнула білу кофтину в чорний горошок, яку поєднала зі смарагдовим штанним костюмом від бренду Massimo Dutti. Вбрання вдало доповнювали білосніжні кеди, які дивом не забруднилися.


Кейт Міддлтон та принц Вільям озеленили Шотландію. Фото: Instagram

Кейт Міддлтон та принц Вільям озеленили Шотландію. Фото: Instagram
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма й герцогиня Кембриджська, під час відвідин Шотландії з’явилася на публіці в стильному картатому тренчі глибокого синього кольору. Разом із принцом Вільямом вони покаталися в старому Land Rover покійного принца Філіпа, а також відвідали працівників системи охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


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