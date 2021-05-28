Кейт та Вільям. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Міддлтон та принц Вільям зайнялися садівництвом у парку Старбенк в Единбурзі під час свого масштабного туру Шотландією.

Герцоги Кембриджські разом з дітьми висадили квіти, які прикрасять зелену зону в місті. Про це повідомляється на сторінці в Instagram подружжя.





Кейт Міддлтон та принц Вільям разом зі старшими хлопцями посадили соняхи, а сам герцог Кембриджський зайнявся садівництвом яблуні. «Дачний сезон» в Единбурзі пара влаштувала разом з організацією Fields in Trust, яка бореться за те, щоби зелені зони були однаково доступні для всіх британців.







Для порпання в грязюці та садівництва Кейт Міддлтон обрала скромне вбрання демократичних брендів, яке, втім, вразило своєю елегантність. Вона вдягнула білу кофтину в чорний горошок, яку поєднала зі смарагдовим штанним костюмом від бренду Massimo Dutti. Вбрання вдало доповнювали білосніжні кеди, які дивом не забруднилися.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон, дружина британського принца Вільяма й герцогиня Кембриджська, під час відвідин Шотландії з’явилася на публіці в стильному картатому тренчі глибокого синього кольору. Разом із принцом Вільямом вони покаталися в старому Land Rover покійного принца Філіпа, а також відвідали працівників системи охорони здоров’я.