Кейт и Уильям. Фото: Instagram

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Ракурс

Кейт Миддлтон и принц Уильям занялись садоводством в парке Старбенк в Эдинбурге во время своего масштабного тура по Шотландии.

Герцоги Кембриджские вместе с детьми высадили цветы, которые украсят зеленую зону в городе. Об этом сообщается на странице в Instagram супругов.



Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со старшими ребятами посадили подсолнухи, а сам герцог Кембриджский занялся посадкой яблони. «Дачный сезон» в Эдинбурге пара устроила вместе с организацией Fields in Trust, которая борется за то, чтобы зеленые зоны были одинаково доступны для всех британцев.





Для копания в грязи и садоводства Кейт Миддлтон выбрала скромный наряд от демократичных брендов, который, впрочем, поразил своей элегантность. Она надела белую блузу в черный горошек, которую соединила с изумрудным брючным костюмом от бренда Massimo Dutti. Наряд удачно дополняли белые кеды, которые чудом не загрязнились.







Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма и герцогиня Кембриджская, во время посещения Шотландии появилась на публике в стильном клетчатом тренче глубокого синего цвета. Вместе с принцем Уильямом они покатались в старом Land Rover покойного принца Филиппа, а также посетили работников системы здравоохранения.