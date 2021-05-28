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Ракурс
В Украине растет количество самоубийств среди подростков, фото:

Самоубийств среди подростков за четыре месяца больше, чем за весь прошлый год

28 мая 2021, 10:30
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В Украине в 2020 году были зафиксированы 123 случая подростковых самоубийств.

В то же время только за четыре месяца текущего 2021 года зафиксированы уже 126 случаев подростковых суицидов или их попыток. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об этом в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Нацполиции.

Денисова отмечает, что причины и обстоятельства попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, в каждом случае разные, в частности:

  • ссоры с родителями;
  • доведение детей до самоубийства через соцсети;
  • буллинг (издевательства и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса);
  • неразделенная любовь;
  • развод родителей.

В качестве примера, Денисова привела инцидент, который произошел во Львове 26 мая. Там из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девушка. Ребенок выжил после падения с девятиметровой высоты — девушку спасло падение на клумбу, то есть на мягкую землю.


Мною направлен акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием о полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности предоставление ему медицинской и психологической помощи, — отметила Денисова.

Напомним, в середине мая на Киевщине совершил самоубийство сын умерших от коронавирусной болезни COVID-19 многодетных супругов.

Источник: Ракурс


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