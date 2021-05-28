Самогубств серед підлітків за чотири місяці вже більше, ніж за весь минулий рік

В Україні зростає кількість самогубств серед підлітків

https://racurs.ua/ua/n155269-samogubstv-sered-pidlitkiv-za-chotyry-misyaci-vje-bilshe-nij-za-ves-mynulyy-rik.html

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В Україні у 2020 році було зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств.

Водночас лише за чотири місяці поточного 2021 року зафіксовано вже 126 випадків підліткових суїцидів чи їх спроб. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про це у своєму Telegram-каналі, посилаючись на дані Нацполіції.

Денісова зазначає, що причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні, зокрема:

сварки з батьками;

доведення дітей до самогубства через соцмережі;

булінг (знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу);

нерозділене кохання;

розлучення батьків.

Як приклад, Денісова навела інцидент, який стався у Львові 26 травня. Там через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина. Дитина вижила після падіння з дев’ятиметрової висоти — її врятувало падіння на клумбу, тобто на м’яку землю.

Мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об'єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги, — зазначила Денісова.

Нагадаємо, в середині травня на Київщині скоїв самогубство син померлого від коронавірусної хвороби COVID-19 багатодітного подружжя.